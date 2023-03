Treinador Jorge Simão deixa Santa Clara em zona de descida

Jorge Simão, de 46 anos, chegou ao clube em 11 de janeiro, tendo orientado o clube em sete jogos, sem conseguir qualquer vitória. Conquistou dois empates, na estreia, para a 16.ª jornada, na visita ao Portimonense (0-0) e na receção ao Boavista (2-2), na 19.ª ronda, além de cinco derrotas, frente a Benfica (0-3), Casa Pia (2-1), Arouca (1-0), Famalicão (1-3) e Marítimo (3-1).

“A Santa Clara Açores - Futebol, SAD informa por este meio a rescisão contratual com Jorge Simão, que tinha vínculo até final desta época. Mais se adianta que o adjunto Danildo Accioly assume o comando da equipa de forma interina. Com Jorge Simão, deixam também o clube Gil Andrade, Daniel Guerreiro e Fábio Nuno”, lê-se no comunicado dos açorianos.

Após 22 jornadas, o Santa Clara ocupa o 17.º e penúltimo lugar, o primeiro de despromoção direta, com 15 pontos, depois de ter perdido por 3-1, após reviravolta, no terreno do Marítimo, que subiu ao 16.º posto, de play-off de manutenção e descida.

Quando o treinador de 46 anos rendeu Mário Silva no comando técnico, os açorianos ocupavam o 15.º lugar do campeonato com 13 pontos em 15 jogos.

Jorge Simão fixou o objetivo de somar 22 pontos na segunda volta da I Liga (para perfazer um total de 36 na classificação final), mas sob a sua liderança o conjunto açoriano conquistou dois pontos.

No sábado, após a derrota no terreno do Marítimo (3-1), o treinador assegurou que “ninguém” ia desistir de procurar a manutenção até ao final do campeonato e alertou para a necessidade de “estabilidade”.

"Faltam 12 jogos e a minha mensagem no final do jogo, no balneário, foi dizer que ninguém desiste”, declarou.

Em Portugal, enquanto treinador principal, Simão conta com passagens pelo Boavista (2017/18 e 2018/19), Sporting de Braga (2016/17), Desportivo de Chaves (2016/17), Paços de Ferreira (2015/16 e 2021/22), Belenenses (2015/16), Mafra (2014/15) e Atlético (2013/14).

No estrangeiro, o treinador orientou o Al-Fayha (2019/20), da Arábia Saudita, e os belgas do Mouscron (2020/21).

Na próxima jornada da I Liga, o Santa Clara vai receber o Vitória de Guimarães no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.