Treinador garante Santa Clara com “muita ambição” frente ao Sporting de Braga

“Estamos a disputar esse acesso por mérito próprio e por aquilo que fizemos a época passada. Por isso, temos a ambição de passar. Muita ambição”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na antevisão ao encontro dos quartos de final da Taça da Liga, Vasco Matos elogiou a capacidade do Sporting de Braga, uma equipa que está num “bom momento” e que apresenta qualidade coletiva e individual.

“Sabemos do poderio do adversário, mas temos as nossas armas. Vamos com muita ambição para podermos estar na ‘final four’”, reforçou.

Vasco Matos salientou que a equipa técnica “acredita em todos os jogadores” e apelou ao “rigor” e “inteligência” da equipa na interpretação dos momentos do jogo.

“Temos de ser muito inteligentes na interpretação do jogo e perceber que o [Sporting de] Braga tem algumas dinâmicas ofensivas, onde vai alternando muito o posicionamento dos seus jogadores, que têm qualidade. Temos de ter muita atenção a isso”, alertou.

O treinador defendeu, também, que os açorianos têm de ser “muito rigorosos ofensivamente e defensivamente” e “manter a concentração” ao longo dos 90 minutos para conseguirem levar de vencida a formação bracarense.

“No momento em que vamos conseguir ter bola, temos de ter o campo bem preenchido e os posicionamentos têm de estar bem definidos porque isso vai-nos dar equilíbrios defensivos muito grandes”, destacou.

O Santa Clara vai defrontar o Sporting de Braga na quarta-feira, às 18h15, no Estádio Municipal de Braga, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga, com arbitragem de David Rafael Silva (Associação do Porto).