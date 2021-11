Tenista russo Karatsev conquista torneio de Moscovo

Karatsvev, de 28 anos e 22.º jogador do 'ranking' mundial, ganhou ao seu adversário, de 33 anos, com os parciais de 6-2 e 6-4, em jogo em que os dois adversários se fizeram valer do excelente poder de saque.

O russo nunca pareceu estar ameaçado e com três 'breaks' acabou por ser o mais forte no jogo de fundo do corte, ante um adversário que foi acumulando erros.

O vencedor, que já tinha superado o francês Gilles Simon e o compatriota Karen Khachanov nas rondas anteriores, 'desforrou-se' assim de Cilic, que o tinha derrotado em agosto em Cincinnati.

Cilic, 41.º do Mundo, tem um palmarés rico, em que sobressai o Open dos Estados Unidos em 2014. Em Moscovo, procurava terceiro triunfo, após os sucessos de 2014 e 2015.

Karatsev é uma das revelações da época e junta este sucesso ao triunfo no Dubai, em março. No início do ano estava fora do top-100 e na próxima classificação vai ascender a 18.º.