Roteiro Gastronómico na Ribeira Grande

O candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Grande, João Luís da Câmara, defendeu a criação de um Roteiro Gastronómico da Ribeira Grande que assumiu como uma “prioridade estratégica” para o desenvolvimento económico, turístico e cultural do concelho.

Citado em nota de imprensa, João Luís da Câmara considera que este projeto “pretende valorizar a nossa restauração, desde os restaurantes de referência até aos snack-bares e casas de pasto tradicionais, dando-lhes a visibilidade que merecem e integrando-os numa rede organizada e atrativa”.

Para o candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Grande, “trata-se de uma iniciativa que, para além de apoiar os empresários locais” também “promove o emprego, incentiva a inovação e fortalece a identidade da Ribeira Grande como destino de excelência”.

E segundo afirma João Luís da Câmara, “o roteiro não se limitará à divulgação de espaços de restauração, será também um instrumento de promoção dos produtos locais da Ribeira Grande”.

Em causa estão produtos como o peixe fresco, a carne de qualidade das explorações locais, os queijos, os enchidos, o vinho, as frutas e os doces regionais “que poderão ser protagonistas de uma estratégia que une produtores, comerciantes e consumidores”.

Com este projeto, afirma João Luís da Câmara citado em nota de imprensa, “queremos conquistar turistas e envolver a comunidade local, criando experiências gastronómicas que representem a essência da nossa cultura e hospitalidade”.

O Roteiro Gastronómico da Ribeira Grande será ainda “um contributo decisivo para a diversificação da oferta turística, reduzindo a sazonalidade e projetando a Ribeira Grande como concelho dinâmico e inovador”, afirmou João Luís da Câmara.

O Roteiro Gastronómico terá também um concurso anual, segundo propõe o candidato do Chega, onde durante os três meses do Verão, “cada um dos participantes terá o seu melhor prato a concurso e após votação far-se-á a Grande Mostra Gastronómica da Ribeira Grande, no Largo Hintze Ribeiro, onde todos os participantes estarão presentes com os seus pratos a concurso e onde os visitantes os poderão degustar, para no final se eleger o melhor prato em categorias distintas”.

Por fim, João Luís da Câmara afirmou que “esta é uma excelente forma de divulgar o melhor que se faz em termos gastronómicos no Concelho da Ribeira Grande, para além de se ajudar os nossos empresários da restauração”.

