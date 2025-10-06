República está a aprender com os Açores a “fazer dívida”

“Aquilo que hoje se está a passar nos Açores, de termos entrado, de novo, num ciclo de irresponsabilidade financeira, deve merecer uma grande reflexão da parte do Governo da República”, afirmou José Luís Carneiro, num jantar comício do PS, em Vila Franca do Campo, onde o partido candidata a atual autarca Graça Melo nas eleições de 12 de outubro.

E prosseguiu: “Sim, porque bem sabemos como todos gostam de fazer mais despesa e, ao mesmo tempo, reduzir os impostos. Todos gostam de fazer isso, fazer mais despesa e reduzir a receita. Pois é! Só que esse é o caminho da irresponsabilidade financeira”.

Referiu depois que a República tem atualmente dívidas a fornecedores no valor de 890 milhões de euros, “quase mil milhões de euros”, acrescentando que, “só em agosto, as dívidas a fornecedores na saúde aumentaram em mais de 300 milhões de euros”.

“Afinal, a República está a aprender também com o Governo dos Açores [liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro] a fazer dívida, mas a não pagar aos fornecedores, como acontece a vários fornecedores que estão mais de um ano à espera para que se cumpram os deveres de responsabilidade”, observou José Luís Carneiro.

No discurso, proferido num jantar comício que, segundo fonte do partido, juntou cerca de 700 militantes e simpatizantes do PS e também candidatos às eleições autárquicas dos vários concelhos da ilha de São Miguel, José Luís Carneiro desejou aos candidatos as “maiores felicidades” no ato eleitoral do dia 12 de outubro.

“A caminhada autárquica é o primeiro passo para que, no futuro, venhamos de novo a merecer a confiança da maioria do povo dos Açores para liderarmos o Governo da Região. Por isso, vos desejo as maiores felicidades e contam com todo o Partido Socialista para vos apoiar nesta caminhada”, disse.

Na sua intervenção, começou por dizer que ‘graça’ - numa alusão à candidata em Vila Franca do Campo, Graça Melo - significa “dádiva, bênção” e pediu que todos os candidatos socialistas no país se inspirem na energia que ali encontrou, para o partido ganhar as eleições autárquicas.

Na sessão, o líder do PS/Açores, Francisco César, disse que o partido tem candidatos nos 19 concelhos dos Açores, o PSD em 17 e o Chega também em 19, mas “todos os candidatos do PS são da terra ou da freguesia onde se candidatam”.

Foi ainda escutada a intervenção de Graça Melo, que está na presidência da autarquia desde 12 de junho de 2025, após Ricardo Rodrigues ter renunciado ao cargo por ter sido condenado a pena suspensa e a perda de mandato.

No arquipélago dos Açores, o PS lidera as câmaras municipais de Angra do Heroísmo, Vila Franca do Campo, Lagoa, Povoação, Vila do Porto, Lajes do Pico, Santa Cruz das Flores, Lajes das Flores e Corvo.

