PSD/Terceira diz que Governo dos Açores teve de "corrigir maus projetos" do executivo PS

“Todos os projetos para o porto da Praia da Vitória herdados da anterior governação socialista estavam subfinanciados ou inadequados do ponto de vista técnico. Foi com este Governo Regional e a atual administração da Portos dos Açores que se corrigiram os maus projetos iniciais, garantindo assim o aproveitamento dos fundos europeus”, afirmou Luís Soares, membro dos órgãos de ilha do PSD/Terceira, citado em comunicado de imprensa.

O PS/Terceira acusou hoje o Governo Regional de desperdiçar cerca de 2,75 milhões de euros do Programa Operacional 2020, previstos para investimentos no porto da Praia da Vitória pelo executivo socialista, que governou até 2020.

“O atual governo não conseguiu iniciar a execução de nenhum novo investimento no porto da Praia da Vitória, apesar de devidamente programado e com financiamento assegurado, como por exemplo a melhoria da operacionalidade ferry ro-ro [roll-on/roll-off], estimada em 2 milhões de euros, que previa uma melhoria significativa na gare de passageiros e circulação de viaturas”, avançou o dirigente do PS/Terceira Décio Santos, em conferência de imprensa.

Segundo o dirigente socialista, além desta obra, ficarão por concretizar a recuperação da antiga grua portuária e a aquisição de equipamentos portuários, porque, para ter acesso aos fundos do programa operacional 2020, o executivo teria de concluir os projetos até dezembro de 2023 e ainda não lançou os concursos.

Em reação, Luís Soares alegou que “todos os projetos, bem como os concursos públicos lançados pelo governo do PS para o porto da Praia da Vitória, nas vésperas das eleições regionais de 2020, tiveram de ser revistos ou renegociados”.

“Os concursos públicos lançados apressadamente por motivos eleitoralistas pela governação socialista tiveram de ser alvo de revisão de preços e adendas, devido à fraca qualidade técnica do que foi deixado para o atual Governo dos Açores”, acusou.

O dirigente social-democrata acusou o PS de “querer fazer, de forma apressada, balanços antes de se conhecerem as contas finais”, alegando que, “de acordo com a Comissão Europeia, o encerramento dos programas operacionais do período 2014-2020 só ocorre a 31 de dezembro de 2023”.

“Os projetos em curso do governo da coligação para o porto da Praia da Vitória demonstram uma verdadeira visão estratégica para a infraestrutura portuária, ao contrário da governação do PS que, não só desinvestiu, como a deixou degradar, implicando agora um maior custo na sua recuperação”, criticou.