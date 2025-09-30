Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • TAP
    Pinto Luz desafia parlamento a criar comissão de acompanhamento à reprivatização

    O ministro das Infraestruturas desafiou o parlamento a criar uma comissão de acompanhamento da privatização da TAP, paralela à que já foi criada pelo Governo e será presidida por Daniel Traça

    Hoje, 16:08
    Pinto Luz desafia parlamento a criar comissão de acompanhamento à reprivatização

    Autor: Lusa/AO Online

    Na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Miguel Pinto Luz lembrou que já foram endereçados convites a três personalidades independentes, com vasto conhecimento da lei de bases das privatizações, para integrarem a comissão especial de acompanhamento do processo.

    O objetivo desta comissão é apoiar o Governo na prossecução dos princípios de transparência, rigor e isenção da reprivatização. Será presidida por Daniel Traça, antigo diretor da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), e contará ainda com os contributos de Luís Cabral e Rui Albuquerque.

    “Eu acho que o parlamento deve ter todo o espaço para escrutinar, seja do ponto de vista formal ou informal”, afirmou o ministro, em resposta a perguntas do Chega sobre a criação desta comissão.

    “Do ponto de vista formal, a minha sugestão é não alterar o que já está feito, incluindo os convites endereçados a três personalidades. Por isso, desafio este parlamento a criar uma comissão paralela, apenas para acompanhar a privatização”, acrescentou.

    “Temos de respeitar as pessoas que aceitaram integrar a comissão nacional de acompanhamento. São professores e são independentes”, reforçou.

    Durante a audição regimental, Miguel Pinto Luz comentou ainda que a gestão da TAP “era anacrónica, mas deixou de o ser”.

    Quanto ao processo de privatização em curso, que prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, com 5% reservado para os trabalhadores, sublinhou que a decisão teve como objetivo a “maximização do valor”.

    O ministro não escondeu que, a nível pessoal, mantém a convicção de que a venda de 100% seria preferível. Mas frisou que o que conta é a “democracia” e que o caminho seguido procura “o maior consenso possível entre o parlamento”, lembrando que o atual caderno de encargos abre ainda a porta à participação de grupos não europeus.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.