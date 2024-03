Ministro garante forças de segurança francesas preparadas para os Jogos

Gérald Darmanin lembrou que a França, pela sua defesa dos "valores universais" e da laicidade, "está particularmente ameaçada, particularmente em eventos extraordinários como os Jogos Olímpicos".

"A polícia francesa, os 'gendarmes', os prefeitos, os serviços secretos vão estar prontos" para os Jogos Olímpicos, assegurou Darmanin.

O ministro do Interior realçou que a França tem "um sistema de inteligência extremamente eficaz", que evita que aconteçam atentados "quase todos os meses".

No domingo, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou o reforço do plano de segurança do país para o nível mais elevado na sequência do ataque em Moscovo.

“Atendendo à reivindicação do atentado pelo Estado Islâmico e às ameaças sobre o nosso país, decidimos reforçar a postura Vigipirate ao nível mais elevado: urgência de atentado”, indicou Grabiel Attal na rede social X, após uma reunião do Conselho de Defesa no Eliseu, presidida pelo Presidente, Emmanuel Macron.

O plano Vigipirate tinha sido reduzido em janeiro para o nível 2 (“segurança reforçada – risco de atentado”).

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.