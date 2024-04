Benfica assegura segundo lugar e adia eventual festa do Sporting

O triunfo ‘encarnado’, por 3-1, evita a possibilidade matemática de o Sporting poder festejar a conquista virtual do título já no domingo, a três jornadas do termo do campeonato, mesmo se vencer o FC Porto, no Estádio do Dragão.

No Estádio da Luz, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador por Ricardo Horta, aos 28 minutos, mas Marcos Leonardo, aos 71 e 90+5, e David Neres, aos 85, garantiram o triunfo do Benfica e, pelo menos, o segundo posto do campeonato.

O Benfica está, à condição, a quatro pontos do líder Sporting, mas com 14 de vantagem sobre o FC Porto, que domingo recebe os ‘leões’, e Sporting de Braga, respetivamente terceiro e quarto classificados, já sem hipóteses de subirem a segundo.

O Vitória de Guimarães venceu por 1-0 na receção ao Boavista e colocou-se a dois pontos do Sporting de Braga e FC Porto, irmanados no terceiro lugar, embora os ‘dragões’ somem menos um jogo, já que defrontam no domingo o líder Sporting.

Após dois encontros sem vencer na competição, os vimaranenses voltaram aos triunfos graças a um golo de Tomás Handel, aos 11 minutos, e continuam a perseguição ao rival minhoto e aos 'azuis e brancos'.

O Boavista, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Chidozie, aos 60 minutos, segue na 13.ª posição, com 30 pontos, com mais dois do que Portimonense (16.º), depois de ter averbado a sexta partida seguida sem vencer na I Liga.

Em Rio Maior, o Casa Pia assegurou matematicamente a fuga aos dois últimos lugares da I Liga de despromoção direta, ao vencer por 3-1 na receção ao ‘aflito’ Desportivo de Chaves.

Tchamba, aos 44 minutos, Soma, aos 67, e Lacximicant, aos 90+6, marcaram os golos do Casa Pia, enquanto Kelechi, aos 65, foi o autor do golo dos flavienses.

O Casa Pia mantém-se na nona posição, com 35 pontos, provisoriamente a sete da 16.ª, que dá acesso ao play-off, ocupada pelo Portimonense (28), que joga no domingo, diante do Moreirense, enquanto o Desportivo de Chaves parece cada vez mais condenado à descida, em 17.º e penúltimo, com 23.

O lanterna-vermelha Vizela empatou 1-1 na receção ao Rio Ave, colocando fim a uma série de cinco derrotas consecutivas, mas manteve o 18.º e último lugar do campeonato, parecendo cada vez mais certa a despromoção ao segundo escalão.

O Rio Ave, que só perdeu um dos últimos 14 jogos, chegou à vantagem por Yakubu, aos quatro minutos, mas o Vizela empatou por Essende, aos 37.

A formação de Rúben de la Barrera passou a somar 22 pontos, menos seis do que o Portimonense (16.º), que ainda não jogou na ronda 31, enquanto o Rio Ave juntou-se no 10.º posto ao Gil Vicente, ambos com 32.