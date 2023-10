Martim Melo vai estar presente no Campeonato do Mundo

“Após um minucioso processo de seleção que envolveu vários treinos com os responsáveis/selecionadores nacionais, o atleta do KCPD foi selecionado para integrar a Seleção Nacional que vai defender as cores de Portugal neste prestigiado e muito competitivo Campeonato Mundial”, enaltece o KCPD em comunicado.

O clube micaelense acrescenta que esta chamada “é o resultado de muito trabalho desenvolvido pela equipa técnica do KCPD e do próprio Martim”, sublinhando que o karateca integrou “vários treinos de preparação da Seleção da Liga Shotokan”.

O papel desempenhado pelo Sensei António Mota, segundo o KCPD, foi também decisivo para a presença do atleta na prova.