Mais de 296 mil euros para investigação na UAc

Conforme nota do portal do Governo dos Açores, candidataram-se ao concurso nove unidades acreditadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), além de duas unidades formal e legalmente constituídas na UAc, mas ainda sem acreditação por parte daquela entidade.

Os critérios para o apoio deste ano tiveram por base uma nova metodologia e fórmula de cálculo do financiamento face aos anos anteriores, tendo o lançamento do concurso sido efetuado em fase particularmente oportuna, coincidindo com a divulgação dos resultados da última avaliação da FCT.

Segundo o comunicado do Governo Regional, o financiamento de cada unidade de investigação foi realizado tendo por base o número de unidades candidatadas, a respetiva avaliação FCT e número de doutorados integrados, “através da atribuição de um peso diferenciado e proporcional”.

Os apoios atribuídos variaram entre os 3.000 e os 67.000 euros. As unidades contempladas são o Centro de História d’Aquém e d’Além MAR, o Grupo de Biodiversidade dos Açores, o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos, o Instituto Okeanos, o CIBIO/Açores, o Núcleo de Sistemas Inteligentes, Ciência e Engenharia, o Centro de Estudos e Economia Aplicada do Atlântico, o Centro de Biotecnologia dos Açores, o Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente e o Centro de Estudos Humanísticos.

“Continuamos a apostar na inovação desenvolvida nos Açores. A nossa trajetória de sucesso também depende da capacidade científica regional. É por isso que apoiamos a melhoria de recursos, infraestruturas científicas, condições de trabalho dos investigadores e a integração e formação de bolseiros”, afirmou o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, citado na nota.