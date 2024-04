Liberais no PE recusam passar cheque em branco para reeleição de von der

“Para já, não há cheques em branco. Assumimos termos sido parte da coligação [que elegeu para presidente da Comissão Europeia] Von der Leyen, dado que em 2019 a apoiámos e troca de maiores compromissos sobre prioridades políticas”, referiu Valérie Hayer, que é também candidata principal ‘Spitzenkandidat’ à chefia do executivo comunitário do Renew, em entrevista à Lusa e outras agências europeias no âmbito do projeto Redação Europeia (European Newsroom).

Salientando que, para já, está em campanha eleitoral, Hayer, que é também líder do Renew no PE, refere que o objetivo é obter “o melhor resultado eleitoral possível”.

“Depois se verá que é o candidato ou candidata à presidência da Comissão Europeia e, quem quer que seja a pessoa, o que contará para nós são as prioridades em termos de autonomia estratégica, defesa da competitividade e dos nossos valores democráticos europeus”.

Questionada sobre se os liberais querem manter na sua família política o cargo de presidente do Conselho Europeu, atualmente ocupado pelo ex-primeiro-ministro belga Charles Michel, Valérie Hayer, eurodeputada eleita por França, refere que esse tema pertence “ao dia seguinte às eleições”.

"Spitzenkandidat" é o termo alemão para designar o candidato principal e, no contexto da UE, refere-se ao candidato principal (ao cabeça de lista) de um partido político europeu a presidente da Comissão Europeia.

As eleições dos deputados ao Parlamento Europeu decorrem entre 06 e 09 de junho, sendo este último o dia em que os portugueses escolhem nas urnas os seus 21 representantes.