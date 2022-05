Lançamento de livro de ilustrações dos Urban Sketchers sobre o Senhor Santo Cristo dos Milagres

O evento vai decorrer às 17h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada, sendo a obra apresentada pelo jornalista Santos Narciso.





A coordenação do livro, composto por desenhos de vários autores, inseridos no Plano Nacional das Artes, é de Alexandra Baptista e a edição é da Letras Lavadas.





Entretanto, de 20 a 26 de maio, no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada, estará patente ao público a exposição de pintura “WonderWorld”, de Luís Parreira (Sala do Forno), e a exposição de arte contemporânea “Espaço para o Corpo” da Fundação Serralves (Galeria).





Numa organização do Museu Hebraico Sahar Hassamaim, estará patente a exposição artística-educativa “Sonhos e Aspirações”, no âmbito do projeto “Vem Sonhar na Casa-Museu Franco!”. A inauguração será a 21 de maio, às 11h00, no número 101 da Rua Machado dos Santos, em Ponta Delgada, e a exposição poderá ser visitada de segunda a quinta-feira, das 11h00 às 13h00.





No Coliseu Micaelense, a 20 de maio, às 21h30, terá lugar o concerto de António Zambujo (os bilhetes já estão esgotados), um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesa.





Na segunda-feira, 23 maio, às 21h30, o Coliseu Micaelense recebe a comédia do grupo AJURPE, “Vavós Carmélia e Tonim–A viagem de uma vida”.