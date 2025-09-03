Açoriano Oriental
    • Kremlin espera ironia de Trump sobre “conspiração” com Xi Jinping e Kim Jong-un

    O Kremlin afirmou esperar que o Presidente norte-americano, Donald Trump, tenha sido irónico ao acusar os líderes chinês, russo e norte-coreano de “conspirarem contra os Estados Unidos” durante um desfile militar em Pequim

    Hoje, 15:21
    Kremlin espera ironia de Trump sobre “conspiração” com Xi Jinping e Kim Jong-un

    Autor: Lusa/AO Online

    “Creio que o Presidente [dos EUA] disse isso com uma certa dose de ironia, quando afirmou que os três estariam a conspirar contra os EUA”, declarou Iuri Uchakov, conselheiro diplomático do Presidente da Rússia, citado pela imprensa estatal russa.

    “Quero esclarecer que ninguém conspirava nem tramava seja o que for”, sublinhou.

    O comentário surgiu após uma publicação de Trump na rede Truth Social, em que escreveu: “Peço que transmita os meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos”, dirigindo-se ao Presidente da China, Xi Jinping.

    A declaração do Presidente foi feita durante as celebrações em Pequim do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, marcadas por uma parada militar na praça Tiananmen e a presença de diversos líderes mundiais, incluindo Putin, Kim e o Presidente do Irão, Masud Pezeshkian.

    Trump acusou ainda a China de “não reconhecer” o sacrifício dos soldados norte-americanos na guerra contra o Japão.

    Na véspera, Xi e Putin reuniram-se, durante a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, realizada na cidade costeira de Tianjin, onde reiteraram o reforço da parceria estratégica sino-russa.

    “As relações entre a China e a Rússia resistiram a mudanças no cenário internacional e tornaram-se um exemplo do que devem ser as relações entre potências”, afirmou Xi, de acordo com a televisão estatal chinesa CCTV.

    Kim Jong-un juntou-se esta manhã (hora local) ao grupo, de fato preto e sorridente, na primeira visita à China desde 2019.

    O reencontro entre os três líderes ocorre duas semanas depois de uma reunião entre Trump e Putin no Alasca, num encontro que terminou sem acordo para um cessar-fogo na Ucrânia.

    A imprensa norte-americana noticiou que foram equacionadas novas conversações multilaterais, mas estas não se concretizaram até ao momento.

     


