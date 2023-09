Kremlin considera a situação no Kosovo “potencialmente perigosa”

“A situação é, verdadeiramente, muito tensa e potencialmente perigosa”, declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

“Não é segredo que as provocações contra os sérvios são realizadas com muita frequência”, acrescentou Peskov, sem acrescentar mais detalhes sobre o assunto.

Um agente da polícia kosovar foi morto no domingo durante uma patrulha no norte do país, na fronteira com a Sérvia, por agressores que depois se barricaram num mosteiro ortodoxo. Seguiu-se um tiroteio com as autoridades do Kosovo e três dos membros do grupo armado foram mortos.

Kosovo culpou a Sérvia pelo incidente. Belgrado acusou Pristina de perseguição à etnia sérvia no Kosovo, que a Sérvia considera ainda como uma das suas províncias.

Moscovo tradicionalmente apoia a Sérvia, particularmente na questão do Kosovo, tentando colocar-se como “protetor” das populações eslavas e cristãs ortodoxas.

A Rússia considera que a independência do Kosovo, com o apoio ocidental, ilustra o caráter anti-eslavo da política das diplomacias europeia e dos Estados Unidos.