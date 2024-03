Instituto do Desporto e Juventude com programa dedicado aos 50 anos

O Estádio Nacional, no Jamor, contará com uma instalação artística que pontua as ligações históricas daquele recinto à resistência antifascista, com destaque para a final da Taça de Portugal de 1969, entre Académica e Benfica.

O jogo decorreu em pleno momento de contestação estudantil ao regime, que não se fez representar na tribuna, e a partida não teve transmissão televisiva.

Esta evocação, de resto, junta-se ao quadro comemorativo dos 80 anos desde a inauguração do Estádio Nacional, assinalada durante todo o ano de 2024.

A exposição “50 anos a ser jovem: 30 de abril de 1974 – criação do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis” é outra das iniciativas, com inauguração marcada para 30 de abril no Caleidoscópio, em Lisboa, pontuando o Dia do Associativismo Jovem.

Esta mostra marca a criação daquele fundo de apoio e pretende destacar, nota o IPDJ em comunicado, o peso que teve “no envolvimento da juventude na construção da democracia em Portugal, particularmente no estímulo ao associativismo jovem e à participação juvenil”.

O programa do IPDJ ligado aos 50 anos do 25 de abril inclui ainda uma majoração na avaliação de candidaturas em 15 categorias, as artísticas, da Mostra Nacional de Jovens Criadores.