Henrique Silva punido com um jogo por tentativa de agressão a Pedro Gonçalves

O jogo da 11.ª jornada da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1 nos Açores, originou vários castigos para jogadores e dirigentes de ambos os clubes, para além de multas.

Segundo o CD da FPF, Henrique Silva foi punido com um jogo por tentar agredir Pedro Gonçalves, já após o final da partida, com um soco, sem o ter atingido, além de uma multa de 306 euros.

Já Adriano Firmino e Sidney Lima, também dos açorianos, foram expulsos no decorrer da partida pelo árbitro João Gonçalves e punidos com um jogo de castigo, tal como Maxi Araújo, do Sporting, também ele expulso no decorrer da partida.

O jogo terminou envolto em polémica, com o Sporting a chegar ao golo do triunfo, apontado por Hjulmand nos descontos, na sequência de um pontapé de canto mal assinalado.

Do lado do Santa Clara, o fisioterapeuta André Rocha foi suspenso por 30 dias, tal como o 'team manager' Rafael Andrade, ambos por palavras dirigidas ao árbitro, enquanto o coordenador de 'scouting' Diogo Fonseca foi castigado em 15 dias, por palavras a elementos do Sporting.

Pelos 'leões', o antigo futebolista Luís Neto, atualmente na equipa técnica de Rui Borges, foi também suspenso por 30 dias, para além de punido com duas multas, uma de 8.925 euros, por palavras dirigidas a elementos do Santa Clara, entre eles o treinador Vasco Matos.

O CD da FPF decidiu ainda punir o Santa Clara em 1.224 euros devido ao arremesso de uma garrafa de água em direção a Frederico Varandas, presidente do Sporting, após o segundo golo dos ‘leões’.

“Os adeptos visitados instalados na bancada central poente, setor 4, fora da ZCEAP, identificados com camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube, atiraram uma garrafa de plástico com água sem tampa, na direção do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que se encontrava no camarote presidencial. A garrafa atingiu-o, molhando a roupa com a água”, refere o documento.

No mapa de castigos divulgado, o CD da FPF ainda decidiu punir Mário Branco, diretor-geral do Benfica, em 20 dias de suspensão, com a indicação de “suspensão preventiva não automática”, revelando ainda a abertura de um processo disciplinar ao dirigente.

Mário Branco entrou no relvado do Estádio da Luz no final da partida entre o Benfica e o Casa Pia, que terminou com um empate 2-2, dirigindo-se ao árbitro Gustavo Correia, criticando o trabalho do ‘juiz’ da associação do Porto.

A entrada de Mário Branco em campo custou ao Benfica uma multa de 510 euros, com o relatório a acrescentar que o dirigente “seguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários”.