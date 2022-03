Henrique Medeiros Sousa recebe prémio de mérito académico

O prémio, no valor monetário de 1000 euros, foi entregue por Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa, que na ocasião congratulou o aluno “pela distinção e mérito, fruto da dedicação do próprio, mas também do envolvimento da própria escola, dos colegas, dos seus diretores e quadro docente”, disse citado em nota.





O vereador desafiou todos os alunos presentes a aproveitarem da “melhor forma a ferramenta da educação na construção do seu percurso académico de capacitação e competências”, ressalvando que o reconhecimento “possa servir de incentivo e motivação a continuarem o percurso escolar, não na procura do prémio, mas da construção de um melhor percurso de vida”.





Por seu turno, o aluno premiado, Henrique Sousa, agradeceu o reconhecimento, elogiando e agradecendo o trabalho e envolvimento da direção da escola e o empenho dos professores.





Refira-se que os prémios de mérito académico são atribuídos de acordo com o Regulamento Municipal Prémio de Mérito Académico, que visa estimular e premiar o sucesso escolar. Os prémios distinguem os alunos matriculados, em estabelecimentos de ensino do concelho de Lagoa, do ensino básico, secundário, incluindo o profissional e que tenham concluído com um comportamento escolar irrepreensível e aproveitamento académico excecional.