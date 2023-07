Grandes Festas do Divino Espírito Santo arrancam hoje

A programação vai ter início às 20h30 com a conferência inaugural pelo Bispo D. Armando Esteves Domingos sobre o tema “Sinodalidade ”, na Igreja de São Sebastião, onde haverá um momento musical pelo grupo “Cantigas ao Desafio” logo a seguir.

Amanhã, vai ser inaugurada a exposição “Divino em Objetiva 22” da autoria da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, às 18h00 no Largo da Matriz, seguindo-se, meia hora mais tarde, a inauguração da tenda do Divino Espírito Santo de Alenquer e a assinatura de um protocolo de geminação entre os dois municípios.



Na sexta-feira, pelas 20h00, realiza-se a habitual mudança da bandeira do Divino Espírito Santo, que este ano será acompanhada pela Banda Filarmónica Lira Nossa Senhora da Oliveira, com a charanga dos bombeiros de Ponta Delgada a desfilar a seguir. Ainda na sexta-feira, realiza-se a tradicional bênção da despensa do Espírito Santo.

No sábado, de manhã está prevista a distribuição de pensões às IPSS, seguida da inauguração do Triato do Espírito Santo e da partilha das sopas do Espírito Santo, ao meio-dia, no Campo de São Francisco. A tarde continua com o Cortejo Etnográfico às 15 horas, que vai contar com a participação das 24 freguesias do concelho.

No domingo, haverá a Missa da Coração às 9h30, no largo em frente à Igreja da Matriz, presidida pelo Bispo de Angra. Pelas 16 horas, realiza-se a Grande Coroação dos Impérios de Espírito Santo do Concelho de Ponta Delgada, que vai percorrer várias ruas entre o Campo de São Francisco e a Praça do Município.