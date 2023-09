Governo dos EUA aplica 560 ME para a produção de testes caseiros

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) explicou que os pedidos podem ser feitos a partir de 25 de setembro e que os testes gratuitos serão entregues gratuitamente pelos serviços postais dos Estados Unidos.

Doze fabricantes que empregam centenas de pessoas em sete estados receberam financiamento e vão produzir 200 milhões de testes de venda livre, para reabastecer as reservas federais para uso do Governo, além de produzir testes suficientes para corresponder à procura por testes encomendados ‘online’, frisou o Departamento de Saúde, citado pela agência Associated Press (AP).

Autoridades federais realçaram que esta medida ajudará a proteger contra problemas na cadeia de abastecimento que provocaram alguma escassez de testes caseiros de covid-19 durante surtos anteriores.

Dawn O'Connell, secretária assistente de preparação e resposta do HHS, vincou que caso exista procura por estes testes caseiros, o Governo liderado pelo democrata Joe Biden quer garantir que são disponibilizados gratuitamente ao povo norte-americano.

“O nosso foco é chegar às férias e garantir que as pessoas possam fazer um teste se forem ver os avós no Dia de Ação de Graças”, acrescentou.

Os testes foram concebidos para detetar variantes da covid-19 em circulação e devem ser utilizados até ao final do ano.

A iniciativa segue quatro anteriores em que autoridades federais e os correios dos EUA forneceram mais de 755 milhões de testes gratuitamente para residências em todo o país.

Também se destina a complementar os esforços federais em curso para fornecer testes gratuitos a instituições de cuidados de longa duração, escolas, residenciais para idosos com baixo rendimento, indivíduos sem seguro e comunidades carenciadas.