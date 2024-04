GNR inicia operação de fiscalização a motos no âmbito do “Moto GP Jerez 2024”

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia uma operação de patrulhamento e fiscalização rodoviária a veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso à fronteira com Espanha no âmbito do “Moto GP Jerez 2024”.