Direção Regional das Comunidades com novo local de atendimento público em São Miguel

“O serviço passará a estar disponível no edifício sede da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, localizado na Rua Margarida de Chaves, n.º 103, em Ponta Delgada”, segundo uma nota de imprensa da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Devido a esta alteração, o atendimento ao público será suspenso na segunda-feira, 08 de setembro, nas atuais instalações do Edifício da Boavista, “retomando o seu normal funcionamento, no dia seguinte, no novo endereço”, referiu.

O horário de atendimento mantém-se de segunda a sexta-feira, de forma ininterrupta, entre as 09:00 e as 17:00.

Para esclarecimentos ou dúvidas, estão disponíveis os contactos telefónicos 296 204 700 e 91 618 0625, e o endereço de correio eletrónico atendimento.drc@azores.gov.pt.

A Direção Regional das Comunidades, que funciona na dependência da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, tutelada por Paulo Estêvão, assegura o atendimento público presencial permanente nas suas instalações situadas nas ilhas de São Miguel, Terceira (Rua do Salinas, 62, em Angra do Heroísmo) e Faial (Edifício do Relógio - Colónia Alemã, na Horta).

Em complemento, “presta apoio diário através de atendimento telefónico, garantindo uma resposta contínua às necessidades dos cidadãos”, salientou.

Ainda de acordo com a nota, adicionalmente, os técnicos da Direção Regional das Comunidades realizam deslocações periódicas às ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Flores e Corvo, “com o objetivo de prestar apoio e informação a emigrantes, candidatos à emigração, cidadãos regressados e imigrantes residentes”.

Este serviço integra as competências da Direção Regional nas áreas da emigração, imigração e das comunidades açorianas no exterior, “contribuindo para uma maior proximidade entre o Governo dos Açores e os cidadãos que serve”, concluiu.