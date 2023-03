Dia do Teatro na Secundária Antero de Quental

De acordo com informação enviada à comunicação social, os alunos do 7º ano farão leituras dramatizadas, em diferentes turmas, da obra literária “Leandro, Rei da Helíria” de Alice Vieira.

A turma do 9º D, estará, no Museu Carlos Machado, a acolher turmas selecionadas por esta entidade, a realizar dramatizações, na Sala do Mar, uma adaptação do conto de Sandra Bairos intitulado “Uma Viagem aos Tesouros do Mar”.

Entretanto, na sala JC, a porta estará aberta das 9h00 às 12h00 para uma “maratona” de representações de turmas do 8º e 9º anos da ESAQ e de turmas convidadas da Escola Básica Integrada de Capelas, as turmas 7º1 e 9º4, respetivamente, sendo o público alvo turmas da EBI Roberto Ivens, Escola Básica Integrada Canto da Maia e da Escola Secundária Antero de Quental .