Detido homem por se encontrar ilegal nos Açores

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, o homem foi detido por elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, na terça-feira, apesar de anteriormente já ter sido notificado, para no prazo de 20 dias, regularizar a sua situação de permanência em Portugal ou abandonar o país de forma voluntária, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ao que não veio a cumprir.