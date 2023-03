Chega chama Medina ao parlamento ao abrigo do direito potestativo

“Queria anunciar-vos aqui que o Chega tenciona usar o seu direito potestativo para obrigar e forçar Fernando Medina a ir ao parlamento o mais breve possível, com caráter de extrema urgência”, afirmou André Ventura.

Em declarações aos jornalistas à entrada para um jantar do partido, no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, Ventura explicou que o Chega quer que Fernando Medina indique que produtos fazem parte do cabaz alimentar com IVA a 0%, “que acordo foi feito com a distribuição”, assim como qual “é o conceito de famílias vulneráveis”.

“São os que recebem prestações sociais? A classe média fica de fora destes apoios?”, questionou.

André Ventura pretende também saber se o aumento de 1% nos salários dos funcionários públicos “tem retroativos ou não” e se “as pensões estão de fora”.