    BE defende que antiga fábrica da Sinaga deve ter Mercado Municipal

    Para o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Lagoa, Orlando Guerreiro, a antiga fábrica da Sinaga deve tornar-se “um ponto de encontro e de circulação na cidade, ligando a zona urbana à frente mar”

    Hoje, 10:36
    BE defende que antiga fábrica da Sinaga deve ter Mercado Municipal

    Autor: Rui Jorge Cabral

    O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal da Lagoa, Orlando Guerreiro, apresentou a sua visão para a reabilitação da antiga fábrica da Sinaga, propondo a criação de um Mercado Municipal interligado com outras valências.

    Conforme refere uma nota de imprensa, esta proposta surge na sequência do relatório preliminar encomendado pelo Governo Regional à Ordem dos Arquitetos, que identificou este espaço como ideal para acolher um mercado que valorize os produtos locais e promova a cultura lagoense.

    Em nota de imprensa do BE,  o candidato à Câmara da Lagoa, Orlando Guerreiro, considera que o mercado seria um espaço dinâmico onde se “poderiam comercializar produtos agrícolas, pescado e outras produções do concelho, mas também acolher exposições de arte e eventos culturais”. Para Orlando Guerreiro, o Mercado Municipal seria um “espaço multiusos em que fossem vendidos os produtos do concelho”.

    A proposta do BE para a antiga fábrica da Sinaga não exclui, contudo, outras valências como a restauração e a hotelaria, permitindo uma convivência entre exploração pública e privada, “sempre com o objetivo de preservar o usufruto coletivo de um espaço que faz parte da memória dos lagoenses”. 

    Orlando Guerreiro salientou igualmente a importância da fábrica na história industrial da cidade da Lagoa, referindo que este é “um espaço que faz parte da memória coletiva de todos os lagoenses” e que, por isso, “também deve ter uma parte reservada ao usufruto de todos”.

    Para o candidato do BE à Câmara Municipal da Lagoa, a localização privilegiada da antiga fábrica da Sinaga, junto à frente marítima e à ciclovia da cidade, que deverá ser alargada até à Baía de Santa Cruz, deveria permitir a interligação das ciclovias existentes, promovendo uma mobilidade urbana mais ecológica e saudável, “incentivando os cidadãos a deslocarem-se de forma sustentável e a fazerem compras no futuro mercado municipal”.

    Por isso, conclui Orlando Guerreiro, a antiga fábrica da Sinaga da Lagoa deve tornar-se “um ponto de encontro e de circulação na cidade, ligando a zona urbana à frente mar e aos polos tecnológicos e industriais da Lagoa”. 

