BdP prevê abrandamento do emprego e estabilização do desemprego até 2027

No Boletim Económico de outubro de 2025, o banco central prevê que, depois de uma variação de 0,7% em 2024, o emprego cresça 1,8% este ano, para a seguir se verificar um abrandamento, com a variação a passar para 0,9% em 2026 e para 0,5% em 2027.

“Projeta-se um abrandamento do emprego e uma estabilização da taxa de desemprego em valores baixos”, sintetiza o BdP, referindo que, após um crescimento de 1,3% em média em 2023 e 2024 e uma progressão de 1,9% na primeira metade de 2025, “o emprego deverá continuar a registar aumentos no horizonte de projeção, embora progressivamente menores”.