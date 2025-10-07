Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • BdP prevê abrandamento do emprego e estabilização do desemprego até 2027

    O Banco de Portugal (BdP) aponta para um abrandamento do nível de emprego no país e para uma estabilização do nível de desemprego até 2027

    Hoje, 12:40
    BdP prevê abrandamento do emprego e estabilização do desemprego até 2027

    Autor: Lusa/AO Online

    No Boletim Económico de outubro de 2025, o banco central prevê que, depois de uma variação de 0,7% em 2024, o emprego cresça 1,8% este ano, para a seguir se verificar um abrandamento, com a variação a passar para 0,9% em 2026 e para 0,5% em 2027.

    “Projeta-se um abrandamento do emprego e uma estabilização da taxa de desemprego em valores baixos”, sintetiza o BdP, referindo que, após um crescimento de 1,3% em média em 2023 e 2024 e uma progressão de 1,9% na primeira metade de 2025, “o emprego deverá continuar a registar aumentos no horizonte de projeção, embora progressivamente menores”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.