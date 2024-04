Banco Português de Fomento aprova investimento de 7,4 ME na Mota-Engil Renewing

“O montante de investimento total aprovado é de 7,4 milhões de euros, com 2,4 milhões a serem aportados diretamente pelo Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal e 5 milhões de euros através de um Fundo de Capital de Risco sob gestão da Oxy Capital”, refere o BPF em comunicado hoje divulgado.

A operação insere-se no Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), um instrumento que assume forma de investimento direto em empresas, sempre em coinvestimento com investidores privados.

Segundo o BPF, esta operação, ao cumprir a 100% os princípios ESG, permite à Mota-Engil Renewing “implementar uma estratégia para a transição energética” de modo a alcançar a neutralidade carbónica até 2050.

O Banco Português de Fomento sublinha que a operação recebeu parecer favorável da Comissão Técnica de Investimento do FdCR após consulta prévia e a formalização do contrato deve ocorrer “muito em breve”.

Este investimento do BPF prevê a subscrição de obrigações convertíveis em ações preferenciais com direito de voto com uma maturidade de sete anos.

O Deal-by-Deal conta com uma dotação de 200 milhões de euros para promover o investimento direto em empresas, em coinvestimento com investidores privados, tendo já recebido 33 candidaturas.

O programa tem 17 candidaturas consideradas elegíveis, mas “ainda em fase de amadurecimento por parte dos candidatos”, podendo representar um potencial de investimento de cerca de 51,2 milhões de euros.