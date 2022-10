Autarca destaca 500 anos de serviço da Santa Casa da Misericórdia da Horta

No encerramento das comemorações do quinto centenário da Santa Casa de Misericórdia da Horta, na ilha do Faial, o presidente da autarquia realçou “a resiliência no tempo, o património histórico e de serviço, e o exemplo secular de atuação da instituição, que os faialenses e os portugueses devem sempre enaltecer e proteger com orgulho”, disse citado em nota de imprensa.