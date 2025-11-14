André Craveiro nomeado coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço

O novo coordenador daquela estrutura de missão já despenhava, desde 2022, as funções de técnico superior da administração pública regional na área do Espaço.

Licenciado em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, André Craveiro foi, também, técnico superior na área dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa (2020-2022), adjunto do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas (2016-2020) e coordenador do programa Eurodisseia (2006-2016).

Na terça-feira, o grupo parlamentar do PS/Açores anunciou que quer ouvir no parlamento regional os ex-responsáveis da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço Paulo Quental e Duarte Cota, por forma a apurar as razões das suas demissões.

Citada em nota imprensa, a deputada do PS/Açores Sandra Costa Dias considera “inaceitável” a sucessão de demissões na Estrutura de Missão dos Açores para o EMA-Espaço, que deixam o setor num “estado preocupante de indefinição e fragilidade”.

No dia seguinte, o PPM, que integra o Governo dos Açores (PSD/CDS/PPM), pediu esclarecimentos e documentação ao executivo açoriano sobre as circunstâncias em que ocorreram as saídas da EMA-Espaço e acusou o PS de difundir “notícias falsas”.

O Governo dos Açores nomeou em 2022 Paulo Quental como coordenador da EMA e Duarte Cota como vogal.

Segundo o despacho publicado na altura em Jornal Oficial, com efeitos em 01 de julho, a EMA-Espaço “tem como objetivo gerir, administrar e coordenar todas as infraestruturas e atividades técnico-científicas, direta ou indiretamente relacionadas com o Espaço e setor aeroespacial, a desenvolver na Região Autónoma dos Açores, bem como assegurar a implementação e monitorização da Estratégia Regional para o Espaço”.

O porto espacial da ilha de Santa Maria obteve este ano, a 13 de agosto, o licenciamento para operar, estimando-se a realização do primeiro lançamento na primavera de 2026 por parte do operador, o Consórcio do Porto Espacial Atlântico.