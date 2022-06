Açores com “desafio” de encontrar “equilíbrio” entre progresso e proteção ambiental

O secretário do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), Alonso Miguel, reconheceu hoje que é um “grande desafio” da região encontrar um “equilíbrio” entre o “progresso” e a proteção do património natural.