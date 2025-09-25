Velas de São Jorge ativa Plano Municipal de Emergência

No despacho publicado, o presidente da autarquia e responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil, Luís Silveira, declara que o plano foi ativado “tendo em conta o cenário de agravamento das condições atmosféricas provocadas pelo ciclone tropical Gabrielle” e “as suas potenciais consequências na área do município”.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se “precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA – o mais grave numa escala de três – entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas “precipitação por vezes forte”, rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.