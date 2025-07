Depois de duas vitórias - 2-1 sobre os ingleses do Wolverhampton (Liga inglesa) e 1-0 sobre o Middlesbrough (II Divisão inglesa) - e dois empates - 0-0 frente ao Louletano (Campeonato de Portugal) e 1-1 ante oFarense (IILiga), a equipa comandada por VascoMatos irá medir forças com o conjunto “alvinegro”, que também milita no segundo escalão do futebol português.

Os açorianos irão estrear-se oficialmente já no próximo dia 24 de julho (quinta-feira), diante dos croatas do NK Varaždin, em duelo referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, prova onde o SantaClara participa pela segunda vez na sua história (em 2020/21 foi eliminado pelos sérvios do Partizan no play-off de qualificação).

A segunda mão disputa-se na semana seguinte (31 de julho), no Estádio de São Miguel, sendo que, em caso de apuramento, os açorianos terão de disputar mais duas eliminatórias - terceira pré-eliminatória (7 e 14 de agosto) e play-off (21 e 28 de agosto) - para assegurar um lugar na fase de liga da competição que equivale ao terceiro escalão europeu.

A estreia na versão 2025/26 da I Liga acontece a 10 de agosto, com uma deslocação ao reduto do Famalicão.