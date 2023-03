Rússia prolonga acordo de exportação de cereais por 60 dias

"De facto, o acordo foi prolongado. A sua extensão foi acordada para 60 dias", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Alexandr Grushko, citado pela agência de notícias estatal TASS.

Ao mesmo tempo, o diplomata russo destacou que Moscovo vai insistir para que sejam cumpridas as promessas feitas à Rússia quando o acordo foi assinado.

"Trata-se do levantamento de todas as sanções, diretas e indiretas, sobre o fornecimento de produtos agrícolas russos aos mercados globais internacionais", enfatizou Grushko.

O ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksander Kubrakov, afirmou na segunda-feira que a proposta russa de estender o acordo de exportação de cereais por apenas 60 dias está em desacordo com o que foi assinado em julho passado.

"O acordo implica pelo menos 120 dias de prorrogação. A posição russa contradiz o documento assinado pela Turquia e pela ONU", declarou Kubrakov na rede social Twitter.

O ministro ucraniano sublinhou que a Ucrânia vai esperar que as Nações Unidas e a Turquia, parceiros no acordo, se posicionem sobre a proposta russa.

A Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia acordaram com Moscovo em 17 de novembro de 2022, em Istambul, estender a "Iniciativa para o transporte seguro de produtos agrícolas através do Mar Negro" por um período de mais 120 dias.