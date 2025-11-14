Presidente francês recebe Volodymyr Zelensky em Paris na segunda-feira

O encontro entre os dois líderes em Paris "permitirá a reafirmação do compromisso de longo prazo da França com a Ucrânia e a manutenção do ritmo dos trabalhos empreendidos sobre a questão das garantias de segurança" que podem ser fornecidas pelos aliados de Kiev, afirmou a Presidência francesa num comunicado.

Esta é nona visita de Zelensky a França desde o início da guerra iniciada pela Rússia em 2022.

A visita permitirá ainda "discussões sobre os desafios da cooperação bilateral, particularmente nos setores da energia, economia e defesa".

A "coligação de países dispostos", que reúne cerca de trinta nações, sobretudo europeus, que apoiam a Ucrânia, reuniu-se pela última vez em Londres, em 24 de outubro.

Os aliados de Kiev estavam determinados a aumentar a pressão sobre Moscovo. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em particular, pediu que se "concluísse o trabalho" de utilização de ativos russos congelados para financiar a defesa da Ucrânia.

As garantias de segurança previstas para a Ucrânia, desenvolvidas ao longo de meses por esta coligação, incluem o apoio ao Exército de Kiev e às suas forças terrestres, marítimas e aéreas.

No entanto, continuam a depender de do fim das hostilidades, o que é altamente improvável.

As conversações de paz entre Kiev e Moscovo estão paradas, uma vez que a cimeira planeada para Budapeste entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, não se realizou.

Um ataque russo com mísseis e drones, visando principalmente vários bairros de Kiev, matou pelo menos quatro pessoas, anunciou o primeiro-ministro Zelensky, enquanto Moscovo declarou ter destruído mais de 200 drones ucranianos no seu território.

Dando continuidade à sua ofensiva iniciada em 2022, a Rússia, com as suas forças mais bem equipadas e numerosas, está a avançar no leste da Ucrânia e tem intensificado os seus bombardeamentos às infraestruturas civis e energéticas ucranianas e à rede ferroviária há semanas, à medida que as temperaturas baixam com a aproximação do inverno.