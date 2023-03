Preços mais altos e crise não travam compra de viagens dos açorianos

Será uma tendência passageira? A resposta é difícil, e nem Catarina Cymbron, delegada regional nos Açores da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), se atreve a responder, tendo em conta a rapidez como tudo muda.

“No ano passado, houve um boom de pessoas a quererem viajar, mas este ano não abrandou e continua”, revela a empresária.

Catarina Cymbron diz que, esta procura é decerto o reflexo do confinamento forçado a que fomos sujeitos, com o início da pandemia de Covid-19 em 2020. “Durante a Covid, as pessoas esperaram, não puderam viajar e estavam com medo de fazer reservas; e agora já estão a planear com toda a antecedência. Notámos compras no início do ano, para todo o ano”, revela a agente de viagens que sublinha esta mudança: “as pessoas já estão a planear com a devida antecedência as suas férias”. E “a verdade é que, neste momento, mesmo com os preços mais elevados, as pessoas estão a comprar”, diz Catarina Cymbron que ressalva, contudo, que “o mundo é tão incerto que é difícil saber se esta é uma tendência para ficar”.

Nem a crise parece estar pois a abrandar a procura de viagens pelos açorianos. “Hoje em dia, sair dos Açores para ir de férias já faz parte dos hábitos e das necessidades das pessoas. E o que se nota é que as pessoas querem muito viajar - tendência que se acentuou depois do confinamento”, sublinha a empresária.

“E não é só nos Açores que a tendência de compra continua em alta - é em toda a Europa. Nota-se que em todos os destinos já está tudo cheio. Na Europa, por exemplo, está-se a tornar complicado durante o verão encontrar alojamento, em especial nos casos em que as datas são pouco flexíveis”.

Quanto aos destinos preferidos dos açorianos, na Páscoa têm sido Cabo Verde, Canárias e cruzeiros - “os açorianos gostam muito de cruzeiros” e tem-se registado “a compra de cruzeiros para todo o ano e para 2024 também”, sublinha.



A Madeira é outro local de eleição dos açorianos, “em especial para escapadinhas para os feriados de maio e junho”. E “a procura interna é bastante interessante - a Tarifa Açores veio ajudar imenso”.

Mas os destinos mais distantes também fazem parte dos planos de férias dos açorianos. “Há vendas para todo o mundo, da Tailândia, à Costa Rica, e África”.