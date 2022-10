Venezuela

Pelo menos três portugueses entre os 4.000 afetados pelo mau tempo em Clarines

Pelo menos três portugueses viram as suas casas afetadas por inundações no município de Manuel Esequiel Bruzual, em Clarines (Anzoátegui, 250 quilómetros a leste de Caracas) onde as autoridades declararam recentemente o estado de emergência devido ao mau tempo.