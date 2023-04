Papa teve alta, depois de quatro dias de internamento

O Papa regressou hoje ao Vaticano, após ter sido internado na quarta-feira com uma infeção respiratória, no Hospital Gemelli, de Roma, deixando atrás de si vários gestos de proximidade e atenção às pessoas com quem se encontrou.



Ao sair da instituição de saúde, esta manhã, Francisco deixou o carro para falar com os jornalistas e, já após ter assinado o gesso de um menino, com o braço partido, acabaria por abraçar, conversar e rezar com um casal que tinha perdido a sua filha, poucas horas antes.

Visivelmente emocionada, a mãe da menina repetiu “obrigado, obrigado”, entre lágrimas, antes de ser abraçada pelo Papa; já o marido referiu que Francisco tinha conhecido a filha do casal, em 2019, quando celebrou a solenidade do Corpo de Deus no bairro romano de Casal Bertone.

“Rezemos pela Angélica”, disse o Papa ao casal, segundo relata o portal de notícias do Vaticano.

Francisco deslocou-se depois à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde rezou, diante da imagem da Virgem Maria, pelas “crianças com quem se encontrou no serviço de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil” do Hospital Gemelli, que visitou na tarde de sexta-feira, num momento em que as condições de saúde do pontífice tinham registado melhorias significativas, segundo a equipa médica.

O Papa distribuiu presentes às crianças e presidiu ao Batismo de um bebé, Miguel Angel, acompanhado pela mãe da criança, num momento registado pelas câmaras dos serviços de comunicação do Vaticano.