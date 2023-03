Papa Francisco deu entrada num hospital para realizar exames médicos

O Vaticano não forneceu mais pormenores, incluindo quanto tempo o Papa, de 86 anos, permanecerá no Hospital Universitário Gemelli, onde foi operado em 2021.

As audiências papais até sexta-feira foram canceladas, permanecendo a dúvida sobre se Francisco irá participar nas atividades da Semana Santa no Vaticano, que começam no domingo.

Francisco apareceu publicamente, esta quarta-feira, aparentemente com saúde, durante a sua audiência geral regular, embora tenha demonstrado trejeitos de dor ao entrar e sair do “Papamóvel”.

O objetivo dos exames médicos que Francisco está a realizar não é claro.

O Papa teve parte de um pulmão removido quando era jovem, devido a uma infeção respiratória, o que explica a forma como fala, quase sussurrando.

Francisco passou 10 dias no hospital Gemelli após a cirurgia de 2021, para um estreitamento intestinal, que incluiu a remoção de 33 centímetros do seu cólon.

Há mais de um ano que o Papa se socorre de uma cadeira de rodas para se mover, devido a uma tensão nos ligamentos do joelho direito e a uma pequena fratura no joelho.

O Papa não foi operado ao joelho porque não respondeu bem à anestesia geral durante a cirurgia intestinal de 2021.