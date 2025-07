Mário Elson (JIV) convocado para estágio nacional de setor trail

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) divulgou, na passada quarta-feira, o lote de atletas que irão, entre 18 e 20 de julho, frequentar o estágio com vista à preparação para o Mundial de Trail e Montanha 2025. A prova decorrerá de 25 a 28 de setembro, em Canfranc-Pirineos (Espanha), e estima-se que nela participem mais de 1400 atletas.

De entre os convocados para a concentração em Manteigas (Serra da Estrela), destaca-se a presença do atleta açoriano, que consta entre os cinco designados para a vertente de Trail Longo Masculino.

Em declarações reproduzidas em nota de imprensa do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde (JIV), o atleta, de 44 anos, expressou a sua satisfação e grande motivação, comprometendo-se a “dar [o seu] melhor nos Mundiais”.

A sua inclusão no rol de eleitos é não só sinal de reconhecimento de um percurso de “crescimento contínuo”, construído com “ambição”, conforme sublinha Paulo Costa (presidente do JIV), citado na nota, mas também da sua consolidação enquanto um dos atletas nacionais “com maior margem de progressão no panorama internacional”, pode ler-se na mesma comunicação.

A este respeito, refira-se que, na época de 2024/2025, Mário Elson alcançou o terceiro lugar no Douro Ultra Trail (uma das provas de referência a nível nacional) e o quinto lugar no Campeonato Nacional de Trail Ultra. Já no plano regional, ficou em quarto no Ecologic Trail Run Azores (38km), tendo sido o açoriano melhor classificado.

Por outro lado, representa um marco para o panorama desportivo dos Açores, uma vez que se trata do único representante da região, numa convocatória dominada por atletas do Porto.

Conforme realça o Clube Juventude Ilha Verde, “a presença de um atleta açoriano neste campeonato do mundo é um momento de grande prestígio e visibilidade para o desporto da região, contribuindo para a [sua] projeção no contexto internacional”.