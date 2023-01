Líder da IL avisa Chega que marcará "todas as linhas” que entender

“Na Iniciativa Liberal mandam os membros da Iniciativa Liberal, os órgãos da Iniciativa Liberal e o presidente da Iniciativa Liberal, portanto, marcaremos todas as linhas que entendermos. Isso não está sujeito ao critério de nenhum outro partido”, afirmou Rui Rocha em Arouca, distrito de Aveiro, em resposta a declarações de André Ventura.

O líder do Chega afirmou sábado que para o partido “há apenas uma entidade que estabelece quais são as linhas vermelhas, e essa entidade não se chama Luís Montenegro [líder do PSD], nem Rui Rocha [líder da IL] nem Augusto Santos Silva [presidente da Assembleia da República], nem António Costa [primeiro-ministro], chama-se povo português e só ele estabelecerá as linhas vermelhas de Portugal e do partido Chega".

André Ventura considerou também que "escusam de continuar a falar em linhas vermelhas, azuis ou verdes".

“A linha do partido, a oposição, da IL está muito clara e somos nós que marcamos. E, portanto, esse é o único comentário que eu quero fazer relativamente a esse tema”, finalizou.