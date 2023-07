Grupo folclórico de cantares e balhados da Relva representa região em Espanha

De acordo com uma nota de imprensa, é a quarta vez que o grupo folclórico participa no festival, numa digressão que incluirá a participação no Festival Internacional de Folclore de 'As Pontes'.

Na nota é ainda referido que esta é a 11.ª vez que o Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva se desloca em digressão ao estrangeiro, depois de já ter estado quatro vezes em Espanha, duas no Canadá, uma no Brasil, em França, na Alemanha e na Bélgica, onde atuou em 2010 no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A instituição, que tem atuado também em várias ilhas dos Açores e no continente, está a preparar em conjunto com a Junta de Freguesia da Relva o XXIX Grande Festival de Folclore da Relva – Mostra Folclórica do Atlântico, que se realiza em 04 de agosto naquela freguesia de São Miguel.