Faial acolhe projeto 'Memórias de Pó'

De acordo com nota de imprensa, esta sexta-feira, 31 de março, decorre a inauguração da exposição “Diálogos Plutónicos”, pelas 18 horas, na Casa Manuel de Arriaga, na Horta. A mostra tem carácter documental e apresenta o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo artista e investigador Antonio Regis da Silva ao longo da sua residência de seis semanas no Faial.

Também esta sexta-feira tem inicio duas residências artísticas com investigadores do i2ADS. As residências decorrem ao longo de uma semana, e contam com Domingos Loureiro que irá focar-se nas dimensões simbólicas e fenomenológicas do Faial que estarão na origem de algumas pinturas e objetos, e Graciela Machado que vai desenvolver uma pesquisa sobre as potencialidades litográficas in situ com os materiais da ilha, na sequência dos trabalhos que tem coordenado no grupo Pure Print Archaeology e nos projetos GroundLAB e Soil Health Surrounding.

No dia 3 de abril, às 18 horas, na Casa Manuel de Arriaga, tem lugar a conferência “Tocar a paisagem: a pedra como génese do território e da criação artística”, com Domingos Loureiro, Graciela Machado e Antonio Regis da Silva. Os artistas irão falar sobre o trabalho produzido durante as residências artísticas e a forma como se cruzam com a pesquisa que é desenvolvida pelo i2ADS. O evento contará com a participação do geólogo Carlos Faria, que fará uma intervenção sobre rochas vulcânicas dos Açores.

No dia 4 de abril, também pelas 18 horas, realiza-se uma mesa-redonda intitulada “Residências Artísticas: os Açores como laboratório de criação”, que abordará o potencial dos Açores enquanto espaço de criação e de realização de residências artísticas, e que vai contar com os investigadores Domingos Loureiro e Graciela Machado, e os produtores culturais Sophie Barbara (AvistaVulcão - Faial) e Rita Serra e Silva (Anda&Fala - São Miguel).

Ambos os eventos terão um momento aberto à participação do público e vão ser transmitidos em direto via online através da Rádio Azores High e da página da rede social Facebook da Associação de Turismo Sustentável do Faial.

Também já está previsto para dia 2 de junho a inauguração da exposição “Negro e Azul: matéria de infinitude”, com as obras desenvolvidas por Antonio Regis da Silva e Domingos Loureiro.