O Open Internacional de Cantanhede coroou Rafaela Damásio e Joaquim Meneses como primeiros classificados na categoria par misto, em seniores.

No Pavilhão Marialvas, palco da 8.ª Taça do Mundo e do 11º Open Internacional, Leonor Januário arrecadou a medalha de prata em individuais femininos, numa categoria que reuniu 77 atletas de 17 países.

Em individual masculino o destaque foi Tiago Pinheiro, que trouxe a medalha de bronze para os Açores depois de enfrentar a concorrência de outros 22 ginastas.

Ainda no escalão júnior, Letícia Oliveira e Tiago Pinheiro conquistaram a medalha de prata, enquanto o trio Januário/Pinheiro/Oliveira foi quinto classificado entre os 22 trios que estiveram em ação.

Num fim de semana em que o micaelense Rui Cansado foi bronze na Taça do Mundo, o Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD) fez-se representar com 22 atletas.Juntando o Open e a Taça, foram cerca de 600 o número de ginastas que competiram em Cantanhede.

A próxima prova que o CAGPD vai participar é em Tóquio, no mês de abril, seguindo-se as observações para apurar os atletas que representarão Portugal no Campeonato da Europa de juniores e seniores.