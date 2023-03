Bis' de Ronaldo em vitória curta de Portugal na estreia de Martínez

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, no arranque do Grupo J, João Cancelo (08 minutos), Bernardo Silva (47) e Cristiano Ronaldo (51, de grande penalidade, e 63) fizeram os golos da seleção portuguesa, mas a diferença no marcador podia e devia ter sido ainda maior tal a fragilidade que a equipa visitante demonstrou em campo.

Portugal terminou a partida com 71% de posse bola e 35 tentativas de golo, perante um Liechtenstein que fez o seu primeiro remate - a mais de 30 metros da baliza e passou bem longe do alvo - aos 48 minutos. Até final, fez mais um, para uma defesa fácil de Rui Patrício.

O regresso do guarda-redes mais internacional de sempre por Portugal (agora, com 106 jogos), devido à lesão de Diogo Costa, foi um dos destaques do primeiro ‘onze’ de sempre de Roberto Martínez, mas a maior surpresa surgiu com a inclusão de Cristiano Ronaldo, acabando Gonçalo Ramos relegado para o banco de suplentes.

O capitão da equipa das ‘quinas’ aproveitou a oportunidade e, além de 'bisar', reforçando a liderança dos melhores marcadores de sempre, agora com 120 golos, passou a ser isoladamente o jogador mais internacional da história, com 197 jogos.

O técnico espanhol, que alcançou a primeira vitória para Portugal num arranque de uma qualificação para europeus desde 1998, operou a estreia absoluta de Gonçalo Inácio, numa defesa com três centrais, composta ainda por Rúben Dias e Danilo.

Aliás, esta ‘inovação’ dos três centrais foi a única nova ideia possível de identificar neste arranque de ciclo na seleção nacional, não por culpa do novo selecionador, mas por causa de um Liechtenstein, que, sem armas para mais e como seria de esperar, veio a Alvalade com o único objetivo de perder pelo menor número de golos possível.

Portugal passou praticamente todo o jogo perto da área do seu rival, enquanto o Liechtenstein raramente conseguiu passar a linha do meio-campo ou até fazer dois e três passes seguidos entre os seus jogadores. Rui Patrício tocou na bola pela primeira vez aos 18 minutos.

Com 45 mil pessoas em Alvalade, Portugal já vencia aos oito minutos, com um remate certeiro de fora da área de João Cancelo, que contou ainda com um desvio num defesa adversário.

Foram-se somando oportunidades atrás de oportunidades, tanto por João Félix, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Palhinha, mas a diferença mínima manteve-se até ao intervalo.

A segunda parte começou praticamente com o golo de Bernardo Silva, que, já dentro da área, aproveitou um corte incompleto de um defesa do Liechtenstein e o terceiro chegou pouco depois, aos 51 minutos, com Cristiano Ronaldo a converter com sucesso um penálti a castigar derrube a João Cancelo.

Ronaldo ainda festejou antecipadamente o ‘bis’, mas viu o lance anulado por fora de jogo, mas isso acabou mesmo por acontecer aos 59 minutos, desta vez com uma ‘bomba’ de livre, marcado mesmo à entrada da área.

Até final, entre mais oportunidade perdidas, destaque para a ovação do público de Alvalade a Ronaldo, quando aos 78 minutos foi rendido por Gonçalo Ramos, mas os mesmos adeptos, mais tarde, acabariam por ‘manchar’ a partida.

João Mário, que alinha no Benfica, entrou a poucos instantes do apito final e, sem lógica nenhuma, foi assobiado e apupado por muitas das pessoas no estádio, não só quando pisou o relvado, mas sempre que teve alguma intervenção na partida.