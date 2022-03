Biblioteca Pública de Ponta Delgada promove “Bazar dos Livros”

A iniciativa, que decorre durante a semana, das 09 horas às 19 horas, e aos sábados, das 14 horas às 19 horas, tem como tema “o valor do livro é de quem o leva”, e visa promover a partilha dos segundos e terceiros exemplares de livros doados a esta instituição, possibilitando, de forma sustentável e amiga do ambiente, a reutilização de livros usados e a disponibilidade de espaço para acolher novos livros.





Segundo nota, no decurso do “Bazar dos Livros”, haverá uma caixa destinada a receber contributos sob as mais variadas formas, com o propósito de promover o livro, incentivar o acesso gratuito à leitura junto de populações com menos recursos, dar a conhecer ao público centenas de autores e editoras, e proporcionar momentos de lazer para toda a família.





Em complemento a este bazar, no dia 18 de dezembro, pelas 16 horas, no auditório da Biblioteca, terá lugar a “Hora do Conto” para as famílias, dinamizada pelo grupo de contadoras 'Histórias Requinhas'.





A entrada na sessão é livre, mas limitada ao preenchimento dos lugares sentados disponíveis.