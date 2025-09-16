Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • “As Rotas Açores são fundamentais na estratégia de turismo sustentável”

    Rosa Costa - Diretora regional do Turismo

    premium
    Hoje, 09:40
    “As Rotas Açores são fundamentais na estratégia de turismo sustentável”

    Autor: Carlota Pimentel
    Em que fase se encontram as diferentes rotas do projeto Rotas Açores?Neste momento, estão em funcionamento as rotas da Baleação, das Vinhas, dos Vulcões e do Queijo de São Jorge. As Rotas do Turismo Industrial e da Exploração Marítima encontram-se estruturadas com ações de formação concluídas,...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.