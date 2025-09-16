“As Rotas Açores são fundamentais na estratégia de turismo sustentável”

Autor: Carlota Pimentel
Em que fase se encontram as diferentes rotas do projeto Rotas Açores?Neste momento, estão em funcionamento as rotas da Baleação, das Vinhas, dos Vulcões e do Queijo de São Jorge. As Rotas do Turismo Industrial e da Exploração Marítima encontram-se estruturadas com ações de formação concluídas,...
Regional Ver Mais
-
IPMA eleva para laranja o aviso para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Governo atribui 1,5 ME em apoios culturais em quase 10 ME de candidaturas