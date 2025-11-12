"ANA com plano para duplicar até 2030 área da aerogare" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"ISSA garante que fez transferência para três tipos de valências" é outro destaque do jornal.
O plano de obras no aeroporto de Ponta Delgada que prevê duplicar até 2030 a área atual da aerogare está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 12 de novembro de 2025.
