Treinador garante Santa Clara ambicioso frente ao Larne apesar de desgaste





“Temos muita ambição amanhã [na quinta-feira] de dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer bem. A motivação é muito grande. A jogar em casa, com o apoio dos nossos adeptos. Esperamos que compareçam em massa”, declarou.

O treinador falava em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Larne para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, depois de os açorianos terem vencido na Irlanda do Norte por 3-0.

Os açorianos chegaram a esta fase da competição depois de ultrapassarem os croatas do Varazdin [derrota por 2-1 fora e vitória por 2-0 em Ponta Delgada].

Vasco Matos assumiu que a prova europeia tem obrigado a “muitas viagens e muito desgaste”, já que a equipa jogou em Famalicão [derrota por 3-0] para a I Liga sem ter regressado aos Açores e menos de 72 horas após o encontro da primeira mão com o Larne.

“Este último jogo [com o Famalicão] não foi o jogo que queríamos, mas também sabemos – e já o dissecamos – o porquê de ter acontecido. Há algumas coisas que interferiram no que podia ser o rendimento dos jogadores. Também olhamos para dentro e há menos tempo de descanso. Há maior desgaste”, afirmou.

O treinador destacou que a presença na Liga Conferência é um “momento muito especial para todos” no clube, até devido à possibilidade de os açorianos marcarem presença pela primeira vez no play-off de acesso à terceira prova da UEFA.

Vasco Matos admitiu que a “questão mental” e a “mudança de ‘chip’” tem sido um “dos grandes desafios”.

“É um momento especial, mas não podemos esquecer aquilo que é a grande competição que é o campeonato. É o nosso grande objetivo”, reforçou.

Questionado sobre se vai aproveitar o jogo frente ao vice-campeão norte-irlandês para rodar a equipa, o técnico disse ter confiança em todos os elementos do plantel porque “todos os jogadores estão prontos”.

“Em cada jogo vão entrar os melhores para dar resposta”, asseverou.

Já o defesa Frederico Venâncio assegurou que a equipa têm a “consciência” do que fez de “mal” na partida diante do Famalicão e prometeu uma “resposta diferente” com o Larne.

“São 90 minutos que ainda não estão resolvidos. Temos de encarar com muito seriedade, tal como jogo lá [na Irlanda do Norte]. As pessoas, se calhar, tem a consciência de que o jogo lá foi fácil, mas não. Tornou-se fácil porque fomos muito sérios. Tivemos muito respeito pelo adversário. É isso que vamos fazer aqui”, declarou.

O Santa Clara recebe os norte-irlandeses do Larne na quinta-feira às 19:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com arbitragem de do dinamarquês Jakob Sundberg.

Caso confirme o favoritismo e siga em frente, o conjunto orientado por Vasco Matos vai defrontar no play-off o vencedor da eliminatória entre os kosovares do Ballkani e os irlandeses do Shamrock Rovers, que vai ser decidida hoje em Dublin, onde os anfitriões procuram recuperar da desvantagem de 1-0 da primeira mão.