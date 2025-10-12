PS vence no Corvo

Autor: AO Online
Marco Silva foi eleito presidente da Câmara do Corvo com 49,68%, seguindo do PM com 44,59 e o Chega com 0,96%
Votos em Branco – 3,50%
Votos Nulos – 1,27
Marco Silva foi eleito presidente da Câmara do Corvo com 49,68%
Marco Silva foi eleito presidente da Câmara do Corvo com 49,68%, seguindo do PM com 44,59 e o Chega com 0,96%
Votos em Branco – 3,50%
Votos Nulos – 1,27
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.