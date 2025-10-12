Açoriano Oriental
    PS vence no Corvo

    Marco Silva foi eleito presidente da Câmara do Corvo com 49,68%

    12 de Oct de 2025, 21:12

    Autor: AO Online

    Marco Silva foi eleito presidente da Câmara do Corvo com 49,68%, seguindo do PM com 44,59 e o Chega com 0,96%

    Votos em Branco – 3,50%

    Votos Nulos – 1,27

